Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

19.04.2022 12:29
Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Gümüşhane'de çiftçilere yüzde 50 İl Özel İdaresi katkılı 46 ton yem bitkisi tohumu düzenlenen törenle dağıtıldı.

Gümüşhane'de çiftçilere yüzde 50 İl Özel İdaresi katkılı 46 ton yem bitkisi tohumu düzenlenen törenle dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen yüzde 50 çiftçi katkılı yem bitkileri üretimini geliştirme projesi için tohum dağıtım töreni düzenlendi.

"Her ne hal ve şartta olursa olsun üretmek zorundayız"

Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2 yıllık Covid-19 salgını sürecinde dünyanın çok ciddi şekilde etkilendiği bir süreç yaşandığını belirterek, "Covid-19 süreci bize gösterdi ki üretim zincirini muhakkak muhafaza etmek durumundayız. Her ne hal ve şartta olursa olsun üretmek zorundayız" dedi.

"Sizler üretmeseydiniz çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik"

Pandeminin başladığı dönemden itibaren Türkiye'de de üretim zincirinin, tarımsal ve sınai faaliyetlerin etkilenmemesi için her türlü tedbirin alındığını, kısıtlamalardan çiftçilerin muaf tutulduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Bu sürecin en önemli fedakarı elbette ki sizsiniz. Sizler üretmeseydiniz biz bu memlekette özellikle pandeminin olumsuz süreçlerin yaşandığı dönemlerde çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik, daha büyük problemlerle karşılaşabilirdik. Allah razı olsun hepinizden. Bize düşen de bu manada devlet olarak sizleri desteklemek. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekse burada Özel İdaremiz bu manada her daim çiftçilerimizin yanındadır, üreten arkadaşlarımızın yanındadır. Bütün imkanlarımızı bu noktada seferber etmeye çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımızın uyguladığı politikalarla ülkemizde tarımsal faaliyetlerin, üretim faaliyetlerinin çok daha ivme kazanarak artırılması hedeflenmekte. Gerek ziraat boyutunda gerek hayvancılık boyutunda çok önemli yatırımlar, çalışmalar yürütülmekte. İl Özel İdaremizde bu manada değerli çiftçilerimize, üretenlerimize ciddi manada destek olma çabasını sürdürmekte. Bu dağıtacağımız tohumların bir an önce toprakla buluşması, üretim halkasına katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Bunda da siz fedakar çiftçilerimizin her daim olduğu gibi büyük çabasını, gayretini yine bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bize düşen her konuda da sizlerin emrinize amade olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlere her daim kapımız, gönlümüz açıktır" diye konuştu.

Vali Taşbilek'in konuşmasının ardından il merkezindeki çiftçilere tohumları dağıtıldı. Diğer tüm ilçelerde de üreticilere tohumları düzenlenecek törenle dağıtılacak.

Tarım Kredi Kooperatifinden alınan yonca, korunga, fiğ, silahlık mısır, yem bezelyesi ve yulaf tohumu ile 6 bin 900 dekar alanda 20 bin ton yem bitkisi üretimi yapılacak.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, İl Genel Meclisi üyeleri ve çiftçiler katıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

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Gümüşhane, Çiftçi, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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