Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira, en düşük 2 bin 492 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,84 azalarak 1 milyar 753 milyon 923 bin 420 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 499 lira, en düşük 03.00-06.00 saatlerinde 2 bin 492 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 176 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 220 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1349 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.