Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu

06.04.2022 13:25
Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde sebze fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sebze fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor.

Yeşil alanı ve bereketli toprakları ile birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli olan Kozan'da vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için domates, salatalık ve biber fidesine talebi artırdı.

Cumali Ağca, fidelerin tanesinin 1,5 TL'den satıldığını günlük 10 bin adet sebze fidesi sattıklarını belirterek, "Bu yoğunluğun sebebi sebze fiyatlarının artmasıdır. Evinin önünde ufak bir yeri olan patlıcan, domates, çilek ekiyor. Biber grubu ve domatese ilgi daha yoğun" dedi.

Selahattin Yücel ise bu yıl fidelerin 1,5 TL'den satıldığını belirterek, vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Fide alan emekli öğretmen Mustafa Atlı, köyden sipariş verildiğini belirterek, "Şu an biber domates fidesi aldık. Fiyatlar çok yüksek" dedi. - ADANA

Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu
Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu
Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu
Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu

YORUMLAR
500
Toz bulutu Kozan'da etkili oldu Toz bulutu Kozan'da etkili oldu Karpuz mevsimi geldi! Fiyatından dolayı dilimle satılıyor Karpuz mevsimi geldi! Fiyatından dolayı dilimle satılıyor

Türk Lirası, Domates, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement