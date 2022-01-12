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Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı - Son Dakika

Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı

12.01.2022 11:13
Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kırsaldan kalkınma hamlesi kapsamında Gündoğmuş'ta ceviz fidanı ve hamur yapma makinesi desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kırsaldan kalkınma hamlesi kapsamında Gündoğmuş'ta ceviz fidanı ve hamur yapma makinesi desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kırsaldan kalkınma hamlesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın çiftçi ve üreticilere destek amaçlı sağladığı fidanların dağıtımı sürüyor. Büyükşehir ekipleri Gündoğmuş ilçesi Bedan Mahallesi'nde ceviz fidanı dağıttı. Dağıtılan fidanlar yine Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımlarıyla toprakla buluşturuldu.

"İmece kültürü yaşatılacak"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Gündoğmuş İlçesi'ne desteği fidanla da sınırlı kalmadı. İmece kültürünün unutulmaması ve canlı tutulması adına başlatılan "Unu sizden yoğurması bizden" projesi kapsamında Serinyaka Mahallesi'nde hamur yoğurma makinesi teslim edildi. Serinyaka sakinlerinin kullanımına sunulan hamur yapma makinesinin kurulumu Büyükşehir ekiplerince gerçekleştirildi. - ANTALYA

Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı
Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı
Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı
Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı
Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gündoğmuş'a ceviz fidanı ve hamur makinesi yardımı - Son Dakika
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