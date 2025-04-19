Gündüzbey Kiraz Üreticileri Acil Destek Bekliyor

Zirai donun vurduğu Gündüzbey Mahallesinde incelemelere bulunan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, tarihi meydanın yeniden yapılması ve kiraz üreticilerine acil destek sağlanması için çağrıda bulundu.

Zirai don felaketi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde kiraz üreticilerine büyük zarar verdi. Üreticiler, yaşadıkları kayıplar nedeniyle destek beklerken, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir bölgeyi ziyaret ederek, "Gündüzbey Meydanı bir an önce yeniden yapılmalı, üretici yalnız bırakılmamalıdır" dedi.

Kiraz üreticileri destek bekliyor

12 Nisan sabahı yaşanan ani sıcaklık düşüşü nedeniyle Gündüzbey'deki kiraz bahçelerinde ciddi hasar meydana geldi. Don olayının ardından bölgeye giden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Karademir, "Gündüzbey kirazı sadece bir meyve değil, bu bölgenin ekonomisi ve markasıdır. Üreticimiz büyük zarar gördü. Devletimizin bu konuda acil destek sağlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"En kötü karar, kararsızlıktan iyidir"

Karademir, 6 Şubat depreminin ardından ağır hasar alan Gündüzbey'in tarihi meydanının hala yenilenmediğine de dikkat çekerek, "Bu meydan, Gündüzbey'in kalbidir. Yıkıntılar kaldırılmalı, bölge yeniden canlandırılmalıdır. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Artık adım atma zamanı" ifadelerini kullandı.

"Gündüzbeysiz bir Yeşilyurt düşünülemez"

Karademir, Gündüzbey'in Malatya için sadece coğrafi bir bölge değil, kültürel bir değer olduğuna da vurgu yaparak, "Gündüzbey halkı bizim için kıymetli. Bu bölgeye yeniden hayat vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Gündüzbey Muhtarı Bayram Taş da üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın çiftçilere yönelik destek açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Kiraz üreticimizin yaşadığı kaybın telafisi için hızlıca adım atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA