Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor

21.07.2022 11:05

Bugün güne düşüşle başlayan gram altın, 959 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.533 lira, cumhuriyet altını da 6.558 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 960,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 959 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.533 lira, Cumhuriyet altını da 6.558 liradan satılıyor. Bugün, 1.685,6 doları test ederek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.689 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINDA

Analistler, piyasaların resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin, politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisinin de güçlendiğini ifade etti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 doların destek, 1.710 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si... FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen...
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:55:39. #1.12#
SON DAKİKA: Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement