Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 960,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 959 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.533 lira, Cumhuriyet altını da 6.558 liradan satılıyor. Bugün, 1.685,6 doları test ederek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.689 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINDA

Analistler, piyasaların resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin, politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisinin de güçlendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 doların destek, 1.710 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.