Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 08.09.2023 11:22

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.662 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, cumhuriyet altını da 11.020 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.656 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.662 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, cumhuriyet altını da 11.020 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.925 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle 3 gün üst üste değer kaybeden altın fiyatlarının, tahvil faizlerinin nispeten gerilemesinin ardından yükselişe geçtiğini söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığı ile son 22 yılın zirvesine çıkaran Fed'in yılın geri kalanında nasıl adımlar atacağına dair belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların enflasyonun diri kalmasına neden olabileceğini anımsatan analistler, bununla birlikte güçlü bir istihdam piyasasının Banka'nın potansiyel faiz artışı ihtiyacını artırabileceğini dile getirdi. Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, New York Fed Başkanı John Williams, beklenenden daha güçlü bir büyüme riski gördüğünü vurguladı.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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