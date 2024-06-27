Güneş Enerjisi, Temiz Enerji Kapasite Artışında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Enerjisi, Temiz Enerji Kapasite Artışında Rekor Kırdı

Güneş Enerjisi, Temiz Enerji Kapasite Artışında Rekor Kırdı

Geçen yıl gerçekleşen 576 gigavatlık temiz enerji kapasite artışında güneş enerjisi, 447 gigavatlık kurulumla tüm zamanların rekorunu kırdı. SolarPower Europe tarafından hazırlanan rapora göre, güneş enerjisinin payı yüzde 79 oldu. Bu dönemde gerçekleştirilen 3 trilyon dolarlık enerji yatırımlarının yüzde 63'ü temiz enerjiye yapıldı.

27.06.2024 10:01
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Temiz enerji kapasite artışında geçen yıl gerçekleşen 576 gigavatlık sistem kurulumu arasında güneş enerjisi, 447 gigavat ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

SolarPower Europe tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2024 raporuna göre, geçen yıl toplam 576 gigavatlık yenilenebilir kapasite artışı gerçekleşti.

İlave edilen yenilenebilir enerji kapasitesi içinde güneş enerjisinin payı yüzde 79 oldu. Bunu 117 gigavat artış ve yüzde 20 payla rüzgar enerjisi, 7 gigavat ve yüzde 1,2 payla hidroelektrik enerjisi izledi. Diğer kaynakların oranı ise yüzde 0,1 payla 1 gigavat olarak gerçekleşti.

Öte yandan, geçen yıl bir önceki yıla göre gerçekleştirilen 447 gigavatlık artış oranı yüzde 87 olarak kayıtlara geçerken, bu artış raporda "sıra dışı" olarak değerlendirildi. 2022'de yıllık artış oranı yüzde 46 olarak kaydedilmişti.

Böylelikle, geçen yıl gerçekleşen 576 gigavatlık temiz enerji kapasite artışında güneş enerjisi, 447 gigavatlık kurulumla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu dönemde gerçekleştirilen 3 trilyon dolarlık enerji yatırımlarının yüzde 63'üne denk gelen 1,9 trilyon dolarlık bölümü, temiz enerjide hayata geçirildi.

Küresel yenilenebilir enerji ekipman üretimine 200 milyar dolar yatırım yapılırken, bunun yaklaşık 80 milyar doları ise güneş enerjisi için harcandı.

Kaynak: AA

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