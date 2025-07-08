Güneş Yanığına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Yanığına Dikkat!

08.07.2025 11:25
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Dermatoloji uzmanı Dr. Güneş, güneş yanığında vazelin veya buz kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, güneş yanığı bulunan cilde vazelin veya buz sürülmemesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle cilt yanıklarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanların 10.00-15.00 arasında sokağa çıkmaması gerektiğini vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, 5 yaşın altı çocuklarda sıcağa ve güneşe maruz kalmanın çok daha riskli sonuçlar oluşturabileceğini kaydetti.

Güneş ışınlarına gerekli önlemler alınmadığı takdirde güneş çarpması, yanıkları ve dehidratasyon (susuz kalma) gibi pek çok sorun yaşanabileceğine değinen Güneş, güneş yanığının cilt kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Yanığın genellikle bir hafta veya daha kısa süre içinde iyileştiğine değinen Begüm Güneş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Güneş yanığı, birkaç gün sonra soyulabilen sıcak ve ağrılı, hassas bir cilde neden olur. İleri yanıklarda, ciltte kabarcıklar oluşabilir. Yanık cilt tamamen iyileşene kadar güneşe maruz kalmayın ve o bölgeyi örtün. Cilt, su bazlı nemlendiricilerle bol bol nemlendirilmeli. Ağrı kesiciler tüketilebilir ve bol su içilmesi faydalı. Güneş yanığı olan cilde vazelin veya buz sürmeyin, yanık bölgeyi kaşımayın ve dar giysiler giymeyin. Vazelin yoğun yapısı sebebiyle özellikle erken dönemde uygun olmaz, daha su bazlı nemlendiriciler tercih edilmeli. Cildinizde kabarcıklar, şişlikler ya da ısı bitkinliği varsa, sıcak çarpmasının diğer belirtilerini gözlemliyorsanız, zaman kaybetmeden bir hekime başvurun."

Güneş kremini iki saatte bir yenileyin

Güneş Koruma Faktörü (SPF) değerlerinin yüksekliğine bakılmaksızın güneş kreminin en az iki saatte bir yeniden sürülmesi gerektiğini aktaran Güneş, kremler üzerindeki SPF numaralarına ilişkin şunları kaydetti:

"Güneş kremi şişelerinin üzerindeki SPF sayısı ne kadar yüksek ise sağladığı koruma da o kadar fazla. SPF, güneş kreminizin UVB radyasyonuna karşı ne kadar koruma sağladığını söyler. Sayı, ne kadar UVB'ye izin verdiğini belirtir, ne kadarını engellediğini değil. Örneğin, SPF 15 içeren bir güneş kremi, güneş ışınlarının 15'te 1'nin, yani yaklaşık yüzde 7'sinin cilde ulaşmasına izin verir. Yani UVB ışınlarının yaklaşık üzde 93'ünü filtrelerken, SPF 30 ise yaklaşık yüzde 97'sini filtreler. Bu, güneşte 10 dakika boyunca korunmasız ve yanmadan kalabiliyorsanız, SPF 15'in yanmadan önce iki buçuk saat daha fazla koruma sağlayacağı anlamına gelir. Ayrıca güneş kremlerinin mutlaka UVA koruması da olması gerekir."

Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremlerinin etkisinin azaldığını kaydeden Güneş, hiçbir güneş kreminin yüzde 100 koruma sağlayamadığını, bu nedenle ultraviyole ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

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