Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı 282 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı 282 Milyon Dolara Ulaştı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı 282 Milyon Dolara Ulaştı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ocak ayında sektörlerinin ihracatının 282 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kadooğlu, Irak, ABD ve Suriye'nin en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğunu belirtti. Irak'ta dış ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sürdüğünü vurgulayan Kadooğlu, bu kısıtların kaldırılması için çalışmalar yaptıklarını ve ihracatlarında artış gördüklerini ifade etti.

19.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ocak ayındaki ihracatlarının 282 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, sektörlerinin, bölge ihracatı için önemli olduğunu belirtti.

Bölge genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduklarını dile getiren Kadooğlu, "Sektörümüzün ocak ayındaki ihracatı 282 milyon dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu'nun temel gıda ihracatında ilk sırada Irak, ABD ve Suriye geldi. En fazla makarna, buğday unu, bisküvi ve gofretler ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, Irak'ta dış ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sürdüğünü ve bu kısıtların kaldırılması için Irak'taki ilgili yöneticilerle görüştüklerini vurgulayarak, çalışmalarının sonuçlarını ihracatlarındaki artışla aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı 282 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı 282 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
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