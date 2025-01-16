Güneydoğu Anadolu İhracatta Rekor Kırdı

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'dan, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, geçen yıl 3,4 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihracatta önemli işlere imza attığını belirtti.

Sektördeki ihracat hedeflerini artırarak devam etmek istediklerini aktaran Kadooğlu, şöyle konuştu:

"Güneydoğu Anadolu'da bölgenin toplam ihracatının yüzde 29,5'ini gerçekleştirerek liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 12 aylık ihracat geliri 3,4 milyar doları aştı. Hububat alanında Türkiye'nin en fazla ihracatını yapan bölgenin sektör geneli içindeki payı yüzde 28,8 oldu. Güneydoğu Anadolu'nun en fazla ihracat yapan sektörü, hububat sektörü açısından da en fazla ihracat yapan bölgesi olarak Türkiye'nin sınır komşularıyla ticaretinde stratejik bir öneme sahibiz. Kurduğumuz ticari bağlantılarla sadece döviz geliri elde edilmesine değil, ülkemizin bölgedeki varlığı adına güçlü ilişkiler kurulmasına da fayda sağlıyoruz."

" Suriye'ye 33 milyon dolarlık hububat ihracatı"

Irak'a birçok kalemde ihracat yapıldığını anlatan Kadooğlu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeyle de yapılan ihracatın artacağına inandıklarını ifade etti.

Kadooğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Güneydoğu ile Irak arasındaki ticaretin yoğunlaştığı son 15 yılı Suriye, ülke ekonomisini çökme noktasına götüren bir iç savaş ortamında geçirdi. Gelinen noktada petrol üretimi duran ve aşırı yoksullaşmayla karşı karşıya kalan bu ülkede, ekonomik toparlanma zaman alacaktır. AB ve ABD'nin geçmişte Suriye'ye karşı uyguladıkları yaptırımları kaldırmaları ve uluslararası kamuoyunun ülkenin yeniden inşası konusunda yardımlarını artırmaları büyük önem taşıyor. Uzun zamandır sıkıntı altında yaşayan Suriyeliler, başta tıbbi malzeme ve gıda olmak üzere, ihtiyaçlarına erişim konusunda ciddi destek bekliyor. "

Geçen yıl kasıma kadar aylık ortalamada 22,7 milyon dolarlık hububat ihraç ettikleri Suriye'ye, aralık ayındaki ihracatın yüzde 50 artışla 33 milyon dolara ulaştığını aktaran Kadooğlu, "Sektörümüz bu dönemde en fazla buğday unu ve bitkisel yağ ihracatı yaptı. Ülkede istikrar koşullarına bağlı olarak, aylık ihracatımızı 50 milyon dolar seviyesine çıkarabilirsek, yılda 300 milyon dolardan fazla gelir artışı sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.