Güneydoğu'dan 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı - Son Dakika
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Güneydoğu'dan 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

10.03.2022 11:29
Güneydoğu'dan 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yılın ilk 2 ayında 145 ülkeye 571 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yılın ilk 2 ayında 145 ülkeye 571 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, bütün sorunlara ve zorluklara rağmen Güneydoğulu ihracatçıların Şubat 2022 döneminde 314 milyon 337 bin dolarlık ihracata imza attığını, Ocak-Şubat 2022 döneminde ise bu rakamın 571 milyon 341 bin dolar olduğunu belirtti.

Güneydoğu'dan sektörel bazda en fazla ihracat yapan birliğin kendileri olduğunu ifade eden Altunkaya, en fazla ihracatın Orta Doğu ülkelerine, daha sonra ise Afrika, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bölgeden en fazla makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar ihraç edildi

Ürün bazlı ihracatta ilk sıralarda makarna, buğday unu ve bitkisel yağların yer aldığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimiz yeni yatırımlarıyla ve yüksek katma değerli ürünleriyle dünya standartlarında global markalaşmaya yönelmektedir. Elbette mevcut pazarlarımızdaki pazar payımızı artırırken, gittiğimiz her ülkede aranan markalar olmak istiyoruz. Üretici ve ihracatçı firmalarımız bunu başarmak için gerekli yatırımları yaparken, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına da büyük hız veriyoruz."

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Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı - Son Dakika


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