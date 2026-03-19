Güneydoğu'dan 552,8 Milyon Dolar İhracat

19.03.2026 10:05
Ocak-şubat döneminde Güneydoğu Anadolu, 552,8 milyon dolar gıda ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu'dan, yılın ilk 2 ayında 552,8 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, ocak-şubat döneminde Güneydoğulu ihracatçılar 695 bin ton ihracat karşılığında 552,8 milyon dolar gelir elde etti.

Yurt dışına en çok 186,7 bin ton makarna, 126,7 bin ton buğday unu, 67,9 bin ton ayçiçek yağı satıldı.

En çok ihracat yapılan ülke grupları 230,7 milyon dolarla Orta Doğu, 195,8 milyon dolarla Afrika ülkeleri ve 69 milyon dolarla Amerika ülkeleri olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektörün son dönemde aynı anda finansman, lojistik ve rekabet baskılarıyla karşı karşıya kaldığına ve bölgedeki gelişmelerin ticaret akışını zorlaştırdığına dikkati çekti.

Kadooğlu, Irak'taki tahsilat süreçlerinden Suriye'de uygulanan yüksek vergilere kadar birçok unsurun ihracatı etkilediğini belirterek, "Körfez'deki çatışma nedeniyle artan taşımacılık maliyetlerinden Rusya-Ukrayna savaşının tedarik süreçleri üzerindeki etkisine kadar birçok başlık sektör üzerinde eş zamanlı baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Gıda ihracatçılarının bu dönemde ticareti sürdürebilmek için her zamankinden daha temkinli ve dikkatli hareket etmek zorunda kaldığını vurgulayan Kadooğlu şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucunda bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Körfez hattındaki risk algısı nedeniyle bazı taşıma firmaları navlun fiyatlarına ek talepler yansıtıyor ancak bu ek maliyetlerin, hangi risk değerlendirmesine dayanarak belirlendiğinin çoğu zaman net olmadığı görülüyor. Ortaya çıkan tablo, belirli ve şeffaf kriterlere dayanan bir uygulamadan çok, savaş ortamının yarattığı belirsizlikten beslenen bir fiyatlama davranışına işaret ediyor. Bu zorlu ortamda rekabet koşullarının giderek daha karmaşık hale geldiğinin unutulmaması gerekir. Özellikle Mısır'ın Afrika Birliği ve çeşitli bölgesel ticaret anlaşmaları sayesinde elde ettiği avantajlar, buğday unu ve makarna başta olmak üzere birçok üründe Türk ihracatçılarının rekabet alanını daraltabiliyor."

Kaynak: AA

