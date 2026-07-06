Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor

06.07.2026 11:22
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Güneydoğu Anadolu'dan ihracat yılın ilk yarısında %2,3 artarak 5.87 milyar dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 5 milyar 866 milyon 884 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden ocak-haziran döneminde 198 ülkeye 5 milyon 469 bin 832 ton ürün ihraç edildi.

Bu ihracat karşılığında 5 milyar 866 milyon 884 bin dolar gelir elde edilirken geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, değerde yüzde 2,3, miktarda ise yüzde 9,6 arttı.

Bölge ihracatında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, bitkisel yağlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, sabun ve yıkama ürünleri ile gıda ürünleri en fazla ihraç edilen ürün grupları arasında yer aldı.

En fazla ihracatın gerçekleştirildiği pazar 2 milyar 130 milyon 516 bin dolarla Orta Doğu oldu. Bu bölgeyi, 1 milyar 84 milyon 727 bin dolarla Afrika ülkeleri ve 952 milyon 107 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi. Afrika ülkelerine yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttı.

Ülke bazında ise Irak 1 milyar 105 milyon 746 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 613 milyon 727 bin dolarla ABD, 461 milyon 823 bin dolarla Suriye takip etti.

Cibuti, Sudan, Ürdün ve Somali de bölgenin en fazla ihracat yaptığı ilk 15 ülke arasına girdi.

Sektörel ticaret heyeti programları

GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, AA muhabirine, küresel ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlamanın önemine işaret etti.

İhracatçıların değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla eğitim, tanıtım, fuar, ticaret heyeti ve iş geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Akcan, birlikler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, farklı pazarlara açılmasına ve sektörlerin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Hububat Birliği'nin ABD'de düzenlenen Summer Fancy Food Show 2026 ile Güney Kore'deki Seoul Food and Hotel 2026 fuarlarında sektörü başarıyla temsil ettiğini aktaran Akcan, Çin'in Şanghay ve Guangzhou kentlerinde düzenlenmesi planlanan sektörel ticaret heyeti programı öncesinde de hazırlık ziyaretleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Akcan, "Uluslararası pazarlarda firmalarımızın görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerimize ve yeni işbirliklerine vesile olacak organizasyonlara devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor - Son Dakika

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