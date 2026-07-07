Güneydoğu Tekstil İhracatı Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güneydoğu Tekstil İhracatı Yükselişte

07.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tekstil ihracatı, 2023'ün ilk yarısında %3,3 artarak 1 milyar dolara yaklaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tekstil ihracatı, yılın ilk yarısında yüzde 3,3 artarak 1 milyar dolara yaklaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 2026'nın ocak-haziran döneminde 185 ülkeye 388 bin 439 ton ürün gönderildi.

Bu dış satım karşılığında 991 milyon 835 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını miktarda önceki yıla göre aynı seviyede korurken, değerde yüzde 3,3 artırdı.

İngiltere zirveye çıktı

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Irak'a yapılan ihracatta 142 milyon 333 bin dolarla yüzde 11,8'lik gerileme yaşandı. İngiltere yüzde 2,1'lik artış ve 152 milyon 29 bin dolarla zirveye çıkarak en fazla tekstil ihracatının yapıldığı ülke oldu.

Yüzde 41,9'luk artış ve 125 milyon 485 bin dolarla üçüncü sırada yer alan Suriye'de dikkat çeken artış görüldü.

Alt mal gruplarında en fazla gelir yüzde 3,4 artış ve 467 milyon 378 bin dolarla kumaşta yaşanırken yüzde 4,1 artış ve 431 milyon 205 bin dolarla iplik onu takip etti.

Bölgeden en fazla tekstil ihracatı 779 milyon 981 bin dolarla Gaziantep'ten gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete Akcan, AA muhabirine, sanayicilerin küresel piyasalardaki fiyat baskısı, maliyet artışları ve rekabet koşullarının zorlaşması karşısında yoğun bir emek sarf ettiğini söyledi.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ihracat performansında dönemsel dalgalanmalar yaşandığını ifade eden Akcan, şunları kaydetti:

"Mevcut tablo sektörümüz açısından geleneksel üretim ve rekabet modellerinin ötesine geçilmesi gerektiğini göstermektedir. Karşı karşıya olduğumuz bu süreci bir karamsarlık kaynağı olarak değil, uzun vadeli stratejik dönüşüm ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Artık küresel pazarlarda kalıcı olmanın yolu yalnızca üretim hacmini artırmaktan değil, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve tasarım odaklı üretim kabiliyetimizi güçlendirmekten geçmektedir."

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Tekstil İhracatı Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:24:28. #7.13#
SON DAKİKA: Güneydoğu Tekstil İhracatı Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.