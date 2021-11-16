Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 44 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 665 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 389 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 44 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 150 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 545 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.