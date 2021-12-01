Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 695 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 862 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 73 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 447 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 695 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 862 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 538 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 221 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.