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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

17.02.2022 15:01
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 624 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 624 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 14.30'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 143 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 536 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 624 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 240 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 630 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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