Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 121 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 9 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 896 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 121 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 486 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 848 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.