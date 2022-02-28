Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 831 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 402 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 604 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile linyit kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 193 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 947 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.