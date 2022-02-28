Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.02.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 831 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 402 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 604 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile linyit kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 193 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 947 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


Son Dakika
10:12 TÜİK: Yılın başında ihracat %17,2, ithalat %54,2 arttı!
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:18:31. #1.12#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement