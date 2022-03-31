Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

31.03.2022 10:37
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 950 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 950 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 237 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 116 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 950 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 793 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 322 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement