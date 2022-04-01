Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

01.04.2022 10:49
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 782 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 325 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 782 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 325 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 950 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 747 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 875 bin 782 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 325 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,6 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 904 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 452 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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