Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.04.2022 10:09
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 730 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 730 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 556 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 364 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 730 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,9 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 376 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 980 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

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