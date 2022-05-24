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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.05.2022 10:03
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 486 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 486 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 759 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 752 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 486 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 payla barajlı hidroelektrik santrali yer aldı. Bunu yüzde 18 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 11 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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