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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

03.06.2022 10:13
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 164 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 164 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 532 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 359 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 922 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 164 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 655 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 576 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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