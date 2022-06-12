Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.06.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 569 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 569 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 566 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 461 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 569 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile ithal kömür ve yüzde 16,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 580 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 110 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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