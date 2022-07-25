Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.07.2022 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 601 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 601 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 373 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 961 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 601 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 545 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 83 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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