Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

08.10.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 110 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 110 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 226 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 260 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 110 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür ve yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 678 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 164 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır! Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır!
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:27:58. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement