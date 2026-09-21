Günün ilk yarısında BIST 100 255,71 puan değer kaybetti, 90 hisse düştü - Son Dakika
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Günün ilk yarısında BIST 100 255,71 puan değer kaybetti, 90 hisse düştü

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 255,71 puan ve yüzde 1,92 düşüşle 13.028,71 puana indi. Endekse dahil hisselerden 90'ı düşerken en çok işlem görenler Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,92 değer kaybederek 13.028,71 puana geriledi.

Cuma gününü 13.284,42 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalışla 13.168,54 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 255,71 puan ve yüzde 1,92 azalışla 13.028,71 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.895,81, en yüksek 13.209,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 3,07 ve mali endeks yüzde 3,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Tüpraş ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 345 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8010 liradan, avro 56,0690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 345 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,4 azalışla 101,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıEkonomiAselsanTüpraşAkbankEnerjiFinansDövizBorsaBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında BIST 100 255,71 puan değer kaybetti, 90 hisse düştü - Son Dakika
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