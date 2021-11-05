Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.415,00 1.314,00 7,69 Çan2 Termik 12,15 11,70 3,85 QUA Granite Hayal Yapı 12,20 11,77 3,65 Türk Telekom 8,47 8,24 2,79 Akçansa 15,40 15,00 2,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 6,38 2,66 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,57 1,53 2,61 Pegasus 90,90 88,90 2,25 Yataş 13,85 13,55 2,21 Deva Holding 24,64 24,14 2,07 Arçelik 35,78 35,06 2,05 Sarkuysan 18,69 18,33 1,96 Emlak Konut GMYO 2,09 2,05 1,95 Kervan Gıda 11,61 11,39 1,93 Türk Traktör 163,40 160,50 1,81 Tümosan Motor ve Traktör 16,48 16,19 1,79 TAV Havalimanları 28,50 28,02 1,71 Gözde Girişim 7,16 7,05 1,56 Sabancı Holding 11,92 11,74 1,53 Vestel 25,96 25,60 1,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı

İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti

Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek

808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak

Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı

Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı

Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü

Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?