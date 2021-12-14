Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|9,89
|9,15
|8,09
|Halkbank
|5,71
|5,40
|5,74
|SASA Polyester
|51,35
|48,58
|5,70
|Aksa
|36,92
|35,04
|5,37
|Akbank
|7,88
|7,51
|4,93
|İş Bankası (C)
|8,31
|7,92
|4,92
|Doğan Holding
|3,63
|3,46
|4,91
|Vakıflar Bankası
|4,32
|4,13
|4,60
|Aygaz
|25,94
|24,80
|4,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,90
|3,73
|4,56
|Çemtaş
|18,57
|17,80
|4,33
|Selçuk Ecza Deposu
|12,36
|11,90
|3,87
|Ziraat GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Ford Otosan
|276,30
|267,10
|3,44
|Alarko GMYO
|31,98
|30,94
|3,36
|Albaraka Türk
|2,03
|1,97
|3,05
|Turkcell
|21,26
|20,64
|3,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|39,78
|38,66
|2,90
|Torunlar GMYO
|4,74
|4,62
|2,60
|Ereğli Demir Çelik
|29,40
|28,68
|2,51
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi