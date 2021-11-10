Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|16,86
|18,25
|-7,62
|Erbosan
|118,20
|123,60
|-4,37
|Yataş
|12,82
|13,35
|-3,97
|Gübre Fabrikaları
|66,35
|68,70
|-3,42
|Çan2 Termik
|11,65
|12,04
|-3,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,20
|16,63
|-2,59
|Halk GMYO
|2,75
|2,82
|-2,48
|Global Yatırım Holding
|2,02
|2,07
|-2,42
|Türk Traktör
|165,80
|169,90
|-2,41
|Kartonsan
|52,40
|53,60
|-2,24
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,02
|-2,24
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|4,25
|-2,12
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|19,63
|-2,09
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|6,73
|-2,08
|Verusa Holding
|48,84
|49,82
|-1,97
|Koç Holding
|25,74
|26,24
|-1,91
|Vestel
|26,32
|26,80
|-1,79
|Petkim
|7,13
|7,26
|-1,79
|Kardemir (D)
|7,27
|7,40
|-1,76
|Türk İlaç Serum
|9,03
|9,19
|-1,74
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi