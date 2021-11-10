Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 16,86 18,25 -7,62 Erbosan 118,20 123,60 -4,37 Yataş 12,82 13,35 -3,97 Gübre Fabrikaları 66,35 68,70 -3,42 Çan2 Termik 11,65 12,04 -3,24 Tümosan Motor ve Traktör 16,20 16,63 -2,59 Halk GMYO 2,75 2,82 -2,48 Global Yatırım Holding 2,02 2,07 -2,42 Türk Traktör 165,80 169,90 -2,41 Kartonsan 52,40 53,60 -2,24 Torunlar GMYO 3,93 4,02 -2,24 Kerevitaş Gıda 4,16 4,25 -2,12 Ereğli Demir Çelik 19,22 19,63 -2,09 İndeks Bilgisayar 6,59 6,73 -2,08 Verusa Holding 48,84 49,82 -1,97 Koç Holding 25,74 26,24 -1,91 Vestel 26,32 26,80 -1,79 Petkim 7,13 7,26 -1,79 Kardemir (D) 7,27 7,40 -1,76 Türk İlaç Serum 9,03 9,19 -1,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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