Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 10,78 9,88 9,11 Doğuş Otomotiv 54,15 50,30 7,65 Tekfen Holding 23,52 21,98 7,01 Şişe Cam 15,89 14,89 6,72 Ereğli Demir Çelik 26,76 25,32 5,69 İş Bankası (C) 8,03 7,66 4,83 İzmir Demir Çelik 2,86 2,74 4,38 Sarkuysan 20,96 20,14 4,07 SASA Polyester 48,74 46,88 3,97 Halkbank 5,42 5,23 3,63 ASELSAN 24,74 23,90 3,51 Ford Otosan 266,20 257,60 3,34 Aksa 30,86 29,98 2,94 İskenderun Demir Çelik 23,96 23,30 2,83 Deva Holding 32,06 31,18 2,82 Vestel 29,18 28,40 2,75 Karsan Otomotiv 4,47 4,36 2,52 Arçelik 50,35 49,18 2,38 Türk Hava Yolları 20,86 20,38 2,36 Petkim 8,82 8,62 2,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti