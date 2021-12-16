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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

16.12.2021 13:53
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,751,646,71
SASA Polyester55,3051,856,65
Brisa34,8432,786,28
Gözde Girişim9,739,354,06
Erbosan140,90136,203,45
Migros Ticaret48,0846,543,31
Hektaş15,0614,583,29
Yapı ve Kredi Bankası3,953,833,13
Halkbank5,685,513,09
İş Bankası (C)8,638,382,98
Vakıflar Bankası4,324,202,86
Sabancı Holding15,9315,492,84
Çemtaş19,2318,702,83
İndeks Bilgisayar8,528,292,77
Coca Cola İçecek101,7099,002,73
Albaraka Türk2,062,012,49
Akbank8,067,872,41
Tofaş Oto Fabrikası92,6590,552,32
Emlak Konut GMYO2,672,612,30
İzmir Demir Çelik2,882,822,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul, Gözde Girişim, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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