Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,75
|1,64
|6,71
|SASA Polyester
|55,30
|51,85
|6,65
|Brisa
|34,84
|32,78
|6,28
|Gözde Girişim
|9,73
|9,35
|4,06
|Erbosan
|140,90
|136,20
|3,45
|Migros Ticaret
|48,08
|46,54
|3,31
|Hektaş
|15,06
|14,58
|3,29
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,95
|3,83
|3,13
|Halkbank
|5,68
|5,51
|3,09
|İş Bankası (C)
|8,63
|8,38
|2,98
|Vakıflar Bankası
|4,32
|4,20
|2,86
|Sabancı Holding
|15,93
|15,49
|2,84
|Çemtaş
|19,23
|18,70
|2,83
|İndeks Bilgisayar
|8,52
|8,29
|2,77
|Coca Cola İçecek
|101,70
|99,00
|2,73
|Albaraka Türk
|2,06
|2,01
|2,49
|Akbank
|8,06
|7,87
|2,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|92,65
|90,55
|2,32
|Emlak Konut GMYO
|2,67
|2,61
|2,30
|İzmir Demir Çelik
|2,88
|2,82
|2,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi