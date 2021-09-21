Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|686.913.313
|Garanti BBVA
|523.831.532
|Tüpraş
|286.197.588
|Şişe Cam
|264.156.701
|Yapı ve Kredi Bankası
|209.173.417
|Kardemir (D)
|180.417.235
|Ereğli Demir Çelik
|174.012.572
|Petkim
|170.808.326
|Koza Altın
|131.055.926
|Akbank
|128.650.992
|SASA Polyester
|125.286.764
|Emlak Konut GMYO
|107.424.805
|Pegasus
|106.820.988
|TAV Havalimanları
|96.505.364
|ASELSAN
|93.729.320
|İş Bankası (C)
|93.192.103
|Koç Holding
|84.456.995
|Koza Madencilik
|80.296.264
|Sabancı Holding
|66.984.059
|Ford Otosan
|66.596.037
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi