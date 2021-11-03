Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|2.074.102.424
|Türk Hava Yolları
|911.404.164
|Şişe Cam
|694.284.266
|Ereğli Demir Çelik
|484.499.708
|Yapı ve Kredi Bankası
|483.483.769
|Kardemir (D)
|448.992.958
|Emlak Konut GMYO
|431.970.290
|Ford Otosan
|395.791.143
|Akbank
|383.948.635
|Tüpraş
|310.228.616
|Biotrend Çevre ve Enerji
|282.099.384
|İş Bankası (C)
|259.154.394
|Koza Altın
|246.054.108
|ASELSAN
|241.130.848
|SASA Polyester
|226.958.017
|Petkim
|211.457.249
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|195.411.326
|Odaş Elektrik
|183.661.006
|Gözde Girişim
|163.818.683
|Gübre Fabrikaları
|155.130.688
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi