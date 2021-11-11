Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.868.164.318
|Garanti Bankası
|1.573.922.890
|Türk Hava Yolları
|753.427.980
|SASA Polyester
|699.634.732
|Şişe Cam
|672.054.961
|Kardemir (D)
|584.763.088
|Tüpraş
|563.062.733
|Ereğli Demir Çelik
|562.238.367
|Koza Altın
|506.218.824
|ASELSAN
|498.460.967
|Yapı ve Kredi Bankası
|411.716.975
|Ford Otosan
|311.201.739
|Akbank
|285.991.040
|Doğan Holding
|222.912.906
|İş Bankası (C)
|222.747.139
|Koç Holding
|206.587.735
|Pegasus
|177.202.426
|Sabancı Holding
|173.833.408
|Turkcell
|171.405.776
|Emlak Konut GYO
|156.459.245
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi