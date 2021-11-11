Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.868.164.318 Garanti Bankası 1.573.922.890 Türk Hava Yolları 753.427.980 SASA Polyester 699.634.732 Şişe Cam 672.054.961 Kardemir (D) 584.763.088 Tüpraş 563.062.733 Ereğli Demir Çelik 562.238.367 Koza Altın 506.218.824 ASELSAN 498.460.967 Yapı ve Kredi Bankası 411.716.975 Ford Otosan 311.201.739 Akbank 285.991.040 Doğan Holding 222.912.906 İş Bankası (C) 222.747.139 Koç Holding 206.587.735 Pegasus 177.202.426 Sabancı Holding 173.833.408 Turkcell 171.405.776 Emlak Konut GYO 156.459.245 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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