Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Yapı Kredi
|1.062.982.832
|Petkim
|936.684.135
|Garanti BBVA
|798.957.834
|Türk Hava Yolları
|427.325.945
|Şişe Cam
|408.945.460
|ASELSAN
|407.217.871
|Kardemir (D)
|371.128.038
|Tüpraş
|340.450.926
|Akbank
|332.816.771
|SASA Polyester
|264.252.103
|İş Bankası (C)
|242.678.552
|Koza Altın
|236.107.844
|Ereğli Demir Çelik
|228.875.308
|Emlak Konut GMYO
|208.897.116
|Bera Holding
|205.247.145
|Koç Holding
|184.665.361
|Gübre Fabrikaları
|156.022.841
|Ford Otosan
|153.786.555
|Sabancı Holding
|151.100.280
|BİM Mağazalar
|124.007.363
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi