Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.192.796.151
|Şişe Cam
|899.145.727
|Garanti BBVA
|693.115.927
|Kardemir (D)
|690.574.721
|Petkim
|360.166.199
|Gübre Fabrikaları
|298.833.564
|Yapı ve Kredi Bankası
|289.134.187
|Odaş Elektrik
|288.674.036
|Akbank
|283.312.159
|Ereğli Demir Çelik
|270.787.324
|Tüpraş
|251.430.915
|Tofaş Oto Fabrikası
|249.219.188
|SASA Polyester
|238.266.756
|Koç Holding
|237.570.462
|ASELSAN
|225.133.961
|Ford Otosan
|205.199.272
|Karsan Otomotiv
|198.608.856
|İş Bankası (C)
|169.045.094
|Koza Altın
|167.565.647
|Doğan Holding
|156.523.668
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi