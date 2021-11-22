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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.11.2021 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.192.796.151Şişe Cam899.145.727Garanti BBVA693.115.927Kardemir (D)690.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.192.796.151
Şişe Cam899.145.727
Garanti BBVA693.115.927
Kardemir (D)690.574.721
Petkim360.166.199
Gübre Fabrikaları298.833.564
Yapı ve Kredi Bankası289.134.187
Odaş Elektrik288.674.036
Akbank283.312.159
Ereğli Demir Çelik270.787.324
Tüpraş251.430.915
Tofaş Oto Fabrikası249.219.188
SASA Polyester238.266.756
Koç Holding237.570.462
ASELSAN225.133.961
Ford Otosan205.199.272
Karsan Otomotiv198.608.856
İş Bankası (C)169.045.094
Koza Altın167.565.647
Doğan Holding156.523.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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