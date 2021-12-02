Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.021.730.819
|Türk Hava Yolları
|878.928.634
|Garanti Bankası
|831.113.149
|Şişe Cam
|727.220.464
|Ereğli Demir Çelik
|695.815.167
|ASELSAN
|620.665.768
|Yapı ve Kredi Bankası
|568.367.845
|Petkim
|498.950.151
|SASA Polyester
|480.163.323
|Emlak Konut GMYO
|476.455.955
|Hektaş
|380.518.071
|Akbank
|379.406.184
|Ford Otosan
|342.041.557
|Koza Altın
|326.289.732
|TAV Havalimanları
|244.456.654
|Tüpraş
|224.756.272
|İş Bankası (C)
|224.300.902
|Koç Holding
|214.221.881
|Türk İlaç Serum
|213.867.056
|Şekerbank
|201.929.364
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi