Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.021.730.819 Türk Hava Yolları 878.928.634 Garanti Bankası 831.113.149 Şişe Cam 727.220.464 Ereğli Demir Çelik 695.815.167 ASELSAN 620.665.768 Yapı ve Kredi Bankası 568.367.845 Petkim 498.950.151 SASA Polyester 480.163.323 Emlak Konut GMYO 476.455.955 Hektaş 380.518.071 Akbank 379.406.184 Ford Otosan 342.041.557 Koza Altın 326.289.732 TAV Havalimanları 244.456.654 Tüpraş 224.756.272 İş Bankası (C) 224.300.902 Koç Holding 214.221.881 Türk İlaç Serum 213.867.056 Şekerbank 201.929.364 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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