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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

02.12.2021 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.021.730.819Türk Hava Yolları878.928.634Garanti Bankası831.113.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.021.730.819
Türk Hava Yolları878.928.634
Garanti Bankası831.113.149
Şişe Cam727.220.464
Ereğli Demir Çelik695.815.167
ASELSAN620.665.768
Yapı ve Kredi Bankası568.367.845
Petkim498.950.151
SASA Polyester480.163.323
Emlak Konut GMYO476.455.955
Hektaş380.518.071
Akbank379.406.184
Ford Otosan342.041.557
Koza Altın326.289.732
TAV Havalimanları244.456.654
Tüpraş224.756.272
İş Bankası (C)224.300.902
Koç Holding214.221.881
Türk İlaç Serum213.867.056
Şekerbank201.929.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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