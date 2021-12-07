Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.289.776.460
|Kardemir (D)
|1.408.810.578
|Türk Hava Yolları
|1.124.956.424
|ASELSAN
|1.091.281.839
|Garanti BBVA
|1.085.312.585
|Ereğli Demir Çelik
|884.918.192
|SASA Polyester
|559.466.218
|Yapı ve Kredi Bankası
|551.705.743
|Akbank
|544.075.020
|Petkim
|483.166.435
|BİM Mağazalar
|439.399.741
|TAV Havalimanları
|357.885.636
|Koza Altın
|336.906.888
|Tüpraş
|313.280.943
|Odaş Elektrik
|299.570.594
|Karsan Otomotiv
|246.136.857
|İş Bankası (C)
|226.579.610
|Koç Holding
|211.284.963
|Türk Telekom
|196.886.864
|Pegasus
|192.746.233
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi