Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.801.872.170
|Kardemir (D)
|1.766.594.111
|Şişe Cam
|1.332.272.384
|ASELSAN
|1.159.695.602
|Garanti Bankası
|1.143.224.775
|Petkim
|1.109.643.667
|Tüpraş
|826.038.662
|Ereğli Demir Çelik
|775.788.075
|Emlak Konut GMYO
|774.147.639
|Yapı ve Kredi Bankası
|676.043.171
|SASA Polyester
|597.115.510
|Akbank
|523.765.635
|Koza Altın
|503.741.771
|TAV Havalimanları
|394.756.508
|İş Bankası (C)
|391.822.124
|Sabancı Holding
|374.276.879
|Koç Holding
|361.313.256
|BİM Mağazalar
|281.179.500
|Tekfen Holding
|273.899.991
|Hektaş
|263.661.236
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi