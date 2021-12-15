Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.826.332.300 Garanti Bankası 1.973.138.616 Kardemir (D) 1.654.555.287 Şişe Cam 1.607.677.246 Yapı ve Kredi Bankası 1.294.645.784 Petkim 1.199.131.226 Emlak Konut GMYO 1.074.981.433 SASA Polyester 955.429.124 Koza Altın 904.920.570 Ereğli Demir Çelik 895.898.069 Akbank 814.597.039 ASELSAN 778.510.086 Tekfen Holding 768.182.234 İş Bankası (C) 640.822.067 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 589.839.906 Tüpraş 567.778.859 Koç Holding 509.217.684 TAV Havalimanları 394.704.918 Sabancı Holding 382.334.249 Gübre Fabrikaları 370.649.647 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)