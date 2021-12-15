Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.826.332.300
|Garanti Bankası
|1.973.138.616
|Kardemir (D)
|1.654.555.287
|Şişe Cam
|1.607.677.246
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.294.645.784
|Petkim
|1.199.131.226
|Emlak Konut GMYO
|1.074.981.433
|SASA Polyester
|955.429.124
|Koza Altın
|904.920.570
|Ereğli Demir Çelik
|895.898.069
|Akbank
|814.597.039
|ASELSAN
|778.510.086
|Tekfen Holding
|768.182.234
|İş Bankası (C)
|640.822.067
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|589.839.906
|Tüpraş
|567.778.859
|Koç Holding
|509.217.684
|TAV Havalimanları
|394.704.918
|Sabancı Holding
|382.334.249
|Gübre Fabrikaları
|370.649.647
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi