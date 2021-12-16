Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.851.185.877
|Garanti BBVA
|1.366.296.236
|Türk Hava Yolları
|1.142.304.261
|SASA Polyester
|1.000.930.021
|Kardemir (D)
|951.653.915
|Ereğli Demir Çelik
|810.602.127
|Petkim
|726.353.214
|Yapı ve Kredi Bankası
|721.656.220
|İş Bankası (C)
|571.471.211
|Akbank
|530.636.838
|Vakıflar Bankası
|512.441.577
|ASELSAN
|417.579.756
|Tüpraş
|397.598.988
|Koza Altın
|388.885.450
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|387.370.960
|BİM Mağazalar
|357.258.540
|Koç Holding
|350.305.409
|Hektaş
|338.237.964
|Emlak Konut GMYO
|309.017.826
|Halkbank
|287.164.993
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi