Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|736.642.732
|Garanti Bankası
|681.499.626
|Türk Hava Yolları
|635.046.543
|Şişe Cam
|484.897.258
|SASA Polyester
|439.260.557
|Kardemir (D)
|235.666.646
|Petkim
|233.937.186
|Tüpraş
|200.466.088
|İş Bankası (C)
|193.044.051
|ASELSAN
|171.729.537
|Koza Altın
|171.599.824
|TAV Havalimanları
|162.529.286
|Bim Mağazalar
|161.016.339
|Akbank
|150.595.944
|Yapı ve Kredi Bankası
|147.463.419
|Hektaş
|144.736.106
|Tofaş Oto Fabrikası
|131.379.048
|Emlak Konut GMYO
|111.606.306
|Koç Holding
|107.702.688
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|87.926.315
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi