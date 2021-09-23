Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.659 2,97 BIST ANKARA 2.082 0,83 BIST ANTALYA 2.135 -0,11 BIST BALIKESİR 1.841 -0,10 BIST BURSA 3.619 1,50 BIST DENIZLI 1.818 0,10 BIST ISTANBUL 1.549 0,59 BIST IZMIR 3.336 0,73 BIST KAYSERI 10.739 0,11 BIST KOCAELI 3.833 0,84 BIST KONYA 2.244 -0,46 BIST TEKIRDAĞ 9.146 1,21 BIST AYDIN 1.171 1,19 BIST MANISA 1.432 0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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