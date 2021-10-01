Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.383
|-0,47
|BIST ANKARA
|2.100
|-0,03
|BIST ANTALYA
|2.296
|0,09
|BIST BALIKESİR
|1.888
|0,72
|BIST BURSA
|3.704
|-0,45
|BIST DENIZLI
|1.855
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.546
|-0,46
|BIST IZMIR
|3.349
|-0,18
|BIST KAYSERI
|10.489
|-1,17
|BIST KOCAELI
|3.880
|-0,47
|BIST KONYA
|2.248
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|9.429
|0,89
|BIST AYDIN
|1.150
|-0,59
|BIST MANISA
|1.380
|-0,50
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi