Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.383 -0,47 BIST ANKARA 2.100 -0,03 BIST ANTALYA 2.296 0,09 BIST BALIKESİR 1.888 0,72 BIST BURSA 3.704 -0,45 BIST DENIZLI 1.855 0,10 BIST ISTANBUL 1.546 -0,46 BIST IZMIR 3.349 -0,18 BIST KAYSERI 10.489 -1,17 BIST KOCAELI 3.880 -0,47 BIST KONYA 2.248 -0,78 BIST TEKIRDAĞ 9.429 0,89 BIST AYDIN 1.150 -0,59 BIST MANISA 1.380 -0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış

Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı

İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı

Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı

Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var