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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

09.11.2021 13:37
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.9431,12BIST ANKARA2.2791,39BIST ANTALYA2.552-1,17BIST BALIKESİR1.931-0,33BIST BURSA4.3232,07BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.9431,12
BIST ANKARA2.2791,39
BIST ANTALYA2.552-1,17
BIST BALIKESİR1.931-0,33
BIST BURSA4.3232,07
BIST DENIZLI1.861-1,29
BIST ISTANBUL1.7751,11
BIST IZMIR3.5460,53
BIST KAYSERI11.483-2,22
BIST KOCAELI4.7931,51
BIST KONYA2.261-0,31
BIST TEKIRDAĞ9.8850,57
BIST AYDIN1.111-0,33
BIST MANISA1.3850,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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