Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.943 1,12 BIST ANKARA 2.279 1,39 BIST ANTALYA 2.552 -1,17 BIST BALIKESİR 1.931 -0,33 BIST BURSA 4.323 2,07 BIST DENIZLI 1.861 -1,29 BIST ISTANBUL 1.775 1,11 BIST IZMIR 3.546 0,53 BIST KAYSERI 11.483 -2,22 BIST KOCAELI 4.793 1,51 BIST KONYA 2.261 -0,31 BIST TEKIRDAĞ 9.885 0,57 BIST AYDIN 1.111 -0,33 BIST MANISA 1.385 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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