Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.795
|-1,71
|BIST ANKARA
|2.341
|0,35
|BIST ANTALYA
|2.534
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|1.993
|0,06
|BIST BURSA
|4.507
|0,74
|BIST DENIZLI
|1.838
|0,87
|BIST ISTANBUL
|1.846
|0,24
|BIST IZMIR
|3.768
|0,06
|BIST KAYSERI
|11.258
|0,10
|BIST KOCAELI
|4.867
|-0,24
|BIST KONYA
|2.272
|-0,61
|BIST TEKIRDAĞ
|9.779
|0,13
|BIST AYDIN
|1.085
|-0,56
|BIST MANISA
|1.474
|-0,84
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi