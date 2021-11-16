Üye Girişi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

16.11.2021 13:43
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.795-1,71BIST ANKARA2.3410,35BIST ANTALYA2.534-0,29BIST BALIKESİR1.9930,06BIST BURSA4.5070,74BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.795-1,71
BIST ANKARA2.3410,35
BIST ANTALYA2.534-0,29
BIST BALIKESİR1.9930,06
BIST BURSA4.5070,74
BIST DENIZLI1.8380,87
BIST ISTANBUL1.8460,24
BIST IZMIR3.7680,06
BIST KAYSERI11.2580,10
BIST KOCAELI4.867-0,24
BIST KONYA2.272-0,61
BIST TEKIRDAĞ9.7790,13
BIST AYDIN1.085-0,56
BIST MANISA1.474-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan 14:42 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı 14:38 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı 14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı 14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap 14:05 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız 14:00 Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir 13:42 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir

Son Dakika Haberleri
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir         
14:46
Bir döneme damga vuran Türkiye'nin ünlü firması Profilo resmen iflas etti Bir döneme damga vuran Türkiye'nin ünlü firması Profilo resmen iflas etti         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:37
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:17
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!         
14:09
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:49:44. #1.12#
SON DAKİKA: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement