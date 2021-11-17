Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.035
|1,18
|BIST ANKARA
|2.333
|0,89
|BIST ANTALYA
|2.515
|0,39
|BIST BALIKESİR
|2.016
|1,26
|BIST BURSA
|4.445
|0,47
|BIST DENIZLI
|1.839
|1,16
|BIST ISTANBUL
|1.840
|0,73
|BIST IZMIR
|3.754
|0,65
|BIST KAYSERI
|11.098
|-0,01
|BIST KOCAELI
|4.888
|1,72
|BIST KONYA
|2.265
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|9.936
|2,41
|BIST AYDIN
|1.067
|-0,04
|BIST MANISA
|1.466
|0,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi